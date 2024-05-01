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لبنان

بشأن الورقة الفرنسية.. "حزب الله" سيفعل هذا الأمر

Lebanon 24
01-05-2024 | 16:17
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر سياسيّة قولها، اليوم الأربعاء، إن "حزب الله" غير مُستعد للذهاب إلى خطوات تنفيذية عند الإتفاق على الورقة الفرنسية الخاصة بجبهة جنوب لبنان، قبل إعلان وقف الحرب نهائياً وليس فقط إقرار هدنة.
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وأشارت القناة إلى أنَّ المفاوضات حول الورقة الفرنسية ستكون تحت رعاية أكثر من طرفٍ مع تأكيد الحاجة إلى انضمام راعٍ عربيّ بالإضافة إلى الأميركيين والفرنسيين.

وذكرت القناة أن "الحزب سيتعامل مع الورقة الفرنسية بإيجابية، وسيُقدم ملاحظاته عليها"، موضحة أن "حارة حريك حريصة على إبقاء الدور الفرنسي على قيد الحياة".



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