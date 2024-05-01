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لبنان

بيانٌ من الجيش الإسرائيلي يخص "حزب الله".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
01-05-2024 | 16:55
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه قصف مبانٍ عسكرية وبنى تحتيّة تابعة لـ"حزب الله" في منطقتي عيتا الشعب ومروحين في جنوب لبنان.
كذلك، ذكر جيش العدو أنّ الطائرات المهاجمة استهدفت بنى تحتية للحزب في منطقة طيرحرفا.
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ومساء، أعلن "حزب الله"، تنفيذ 3 عمليات ضد أهداف إسرائيلية محاذية للحدود مع لبنان.
ولفت الحزب إلى أن العملية الأولى استهدفت مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أنها حصلت عند الساعة 5.00 بعد الظهر.
أما العملية الثانية فقد طالت منزلين في مستوطنة شتولا، حيث تمّ إطلاق صواريخ باتجاهها عند الساعة 5.35 من بعد الظهر.
وفي ما خصّ العملية الثالثة، فقد حصلت عند الساعة 5.50، إذ طالت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.
 
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