21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيانٌ من الجيش الإسرائيلي يخص "حزب الله".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
01-05-2024
|
16:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه قصف مبانٍ عسكرية وبنى تحتيّة تابعة لـ"حزب الله" في منطقتي عيتا الشعب ومروحين في جنوب لبنان.
كذلك، ذكر جيش العدو أنّ الطائرات المهاجمة استهدفت بنى تحتية للحزب في منطقة طيرحرفا.
Advertisement
ومساء، أعلن "حزب الله"، تنفيذ 3 عمليات ضد أهداف إسرائيلية محاذية للحدود مع لبنان.
ولفت الحزب إلى أن العملية الأولى استهدفت مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أنها حصلت عند الساعة 5.00 بعد الظهر.
أما العملية الثانية فقد طالت منزلين في مستوطنة شتولا، حيث تمّ إطلاق صواريخ باتجاهها عند الساعة 5.35 من بعد الظهر.
وفي ما خصّ العملية الثالثة، فقد حصلت عند الساعة 5.50، إذ طالت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري
05:21 | 2024-05-01
01/05/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتيّ يزفّ خبراً ساراً للبنانيين... إستثمار كبير وفرص عمل
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتيّ يزفّ خبراً ساراً للبنانيين... إستثمار كبير وفرص عمل
05:34 | 2024-05-01
01/05/2024 05:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"راحو حريم عصام".. خبر خطوبة نجمة مسلسل "باب الحارة" السورية من فنان شهير ينتشر (صور)
Lebanon 24
"راحو حريم عصام".. خبر خطوبة نجمة مسلسل "باب الحارة" السورية من فنان شهير ينتشر (صور)
02:56 | 2024-05-01
01/05/2024 02:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء
Lebanon 24
فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء
07:49 | 2024-05-01
01/05/2024 07:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولنديّ المثير للجدل في توقّعات مرعبة.. حدّد المناطق التي قد تضربها زلازل قريباً
Lebanon 24
العالم الهولنديّ المثير للجدل في توقّعات مرعبة.. حدّد المناطق التي قد تضربها زلازل قريباً
07:30 | 2024-05-01
01/05/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:57 | 2024-05-01
مقدمات النشرات المسائيّة
16:27 | 2024-05-01
"تعديلات حدودية مع لبنان".. ماذا قيل إسرائيلياً عن هذا الطرح؟
16:17 | 2024-05-01
بشأن الورقة الفرنسية.. "حزب الله" سيفعل هذا الأمر
16:07 | 2024-05-01
"القوات" ألغت موعداً لأحد النواب.. معلومات لافتة عن "لقاء معراب"!
15:45 | 2024-05-01
هذا جديد حادثة مطعم بشارة الخوري.. معطيات مهمة تظهر!
15:30 | 2024-05-01
في مناطق مختلفة.. الجيش يوقف 30 شخصاً وهذه جرائمهم
فيديو
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
02/05/2024 01:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
02/05/2024 01:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
02/05/2024 01:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24