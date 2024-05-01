مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة تلفزيون "أل بي سي"



بعدما كانت كل المعلومات تتحدث عن رد حماس هذه الليلة على المقترح المصري لصفقة مع إسرائيل تتضمن وقفا للنار لمدة أربعين يوما وتبادل أسرى، أصبح الخبر: متى سترد حماس؟

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قطر توقعت أن يأتي الرد خلال يوم أو إثنين، إسرائيل قالت إنها ستنتظر الرد حتى مساء اليوم، قبل أن تتتخذ قراراً بشأن إرسال مبعوثين الى القاهرة. أما حماس فأكدت أن ردها سيُرسل بشكل واضح خلال فترة قريبة جدا. وأضافت على لسان سهيل الهندي أحد قيادييها: "نأمل في التوصل لإنهاء الحرب، وما نريده هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".



عند نقطة وقف النار، والبحث عن ضمانات لا سيما أميركية لها، يتوقف الرد المرتقب، فيما تؤكد المتابعات الميدانية أن الجيش الاسرائيلي في وضعية قتالية تجاه رفح.



وبما أن مصير الجبهة الحدودية مع إسرائيل مرتبط بوقف الحرب في غزة، فلبنان بدوره في دائرة الانتظار، بغض النظر عن الورقة الفرنسية. إنتظار لا يشمل ملف النزوح، الذي سيشهد غداً إعلان تفاهم أوروبي لبناني، أشرف على تفاصيله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. أبرز ما فيه مساعدة مالية هامة تمنح للبنان، وتحديداً لتقوية الأجهزة الامنية والعسكرية المكلفة ضبط الحدود البرية مع سوريا، رفع مستوى التبادل التجاري بين أوروبا ولبنان، ومنح السلطات الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في كل ما يتعلق ببرامج المساعدات الانمائية التي تمنح للبنان، إضافة للسماح لها بإتخاذ إجراءات ترحيل قانونية لكل لاجئ سوري غير سياسي، ولكل من دخل الأراضي اللبنانية خلسة. بعدما كانت كل المعلومات تتحدث عن رد حماس هذه الليلة على المقترح المصري لصفقة مع إسرائيل تتضمن وقفا للنار لمدة أربعين يوما وتبادل أسرى، أصبح الخبر: متى سترد حماس؟قطر توقعت أن يأتي الرد خلال يوم أو إثنين، إسرائيل قالت إنها ستنتظر الرد حتى مساء اليوم، قبل أن تتتخذ قراراً بشأن إرسال مبعوثين الى القاهرة. أما حماس فأكدت أن ردها سيُرسل بشكل واضح خلال فترة قريبة جدا. وأضافت على لسان سهيل الهندي أحد قيادييها: "نأمل في التوصل لإنهاء الحرب، وما نريده هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".عند نقطة وقف النار، والبحث عن ضمانات لا سيما أميركية لها، يتوقف الرد المرتقب، فيما تؤكد المتابعات الميدانية أن الجيش الاسرائيلي في وضعية قتالية تجاه رفح.وبما أن مصير الجبهة الحدودية مع إسرائيل مرتبط بوقف الحرب في غزة، فلبنان بدوره في دائرة الانتظار، بغض النظر عن الورقة الفرنسية. إنتظار لا يشمل ملف النزوح، الذي سيشهد غداً إعلان تفاهم أوروبي لبناني، أشرف على تفاصيله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. أبرز ما فيه مساعدة مالية هامة تمنح للبنان، وتحديداً لتقوية الأجهزة الامنية والعسكرية المكلفة ضبط الحدود البرية مع سوريا، رفع مستوى التبادل التجاري بين أوروبا ولبنان، ومنح السلطات الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في كل ما يتعلق ببرامج المساعدات الانمائية التي تمنح للبنان، إضافة للسماح لها بإتخاذ إجراءات ترحيل قانونية لكل لاجئ سوري غير سياسي، ولكل من دخل الأراضي اللبنانية خلسة.

مقدمة تلفزيون "أم تي في"



بحزن وألم إحتفل عمّالُ لبنان بعيدهم. سبب الألم الوضعُ الإقتصاديِّ - الإجتماعيِّ المتدهور الذي يعيشونه، بحيث أصبحوا بلا رعايةٍ وبلا حماية. أما سببُ الحزنِ فمصدرُه ما حصل لزملاءَ لهم في أحد مطاعمِ بيروت أمس، إذ احترقوا من دون أن يُفتح أمامَهم أيُّ بابٍ من أبواب النجاة. فهل قدَرُ العمّال اللبنانيّين إما أن يعيشوا بائسين أو أن يموتوا محروقين؟ على صعيد آخر غرَقُ الشارعِ الرئيسي في جونية نتيجةَ أمطارِ آخرِ نيسان لا يزال يطرحُ أكثرَ من سؤال. إذ من المسؤول عن سدِّ مجاري الأنهر ومن المُقصّر في واجباته؟ وأكثر: من يتحمّل مسؤوليّةَ التعويضِ على الناس وعلى المؤسّسات المتضرّرة وأبرزُها مستشفى سيّدة لبنان؟ سياسياً، عيد ُالعمال فرَض إيقاعَه، فغابت الأنشطةُ والإتصالات. أما إقليمياً فحركة حماس لم تقدّم جوابَها بعد عن المقترح المصري، ما جعل وزيرَ خارجيةِ الولاياتِ المتحدة "أنطوني بلينكن" يَحُضُّ الحركةَ على أن تقبل العرضَ المطروح على الطاولة بلا تأخيرٍ ولا أعذار، محمّلا إياها مسؤوليةَ عدمِ التوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى الآن.



مقدمة تلفزيون "المنار"



كلَّ عامٍ وعمالُ العالمِ بالفِ خير.. فعيدُ العمالِ هذا العامَ من صنعِ اولائكَ العاملينَ على بناءِ مستقبلِ الامة، الحامينَ لكرامتِها وقيمِها واحلامِها، الصامدينَ قربَ الجدارِ الاخيرِ يَحفِرونَ اسسَ عهدٍ جديد.. من صنعِ المقاومينَ الجادّينَ في ميادينِ بناءِ النصرِ من غزةَ الابيةِ الى الضفةِ الصابرة، ولبنانَ الاسنادِ واليمنِ العزيزِ وعراقِ الِاباء..



عيدٌ رفعتهُ هذا العامَ أعرقُ الاصواتِ والنخبِ التي تَكتبُ فصلاً جديداً من حريةِ الرايِ والتعبيرِ نصرةً للحقِّ ودفاعاً عن الانسانية، بعيداً عن الاصنامِ التي يعبُدُها مُدّعو الشعاراتِ المزيفةِ من حكامِ الغربِ وبعضُ اتباعِهم في الشرق. للجامعاتِ التي تُخَرِّجُ محامينَ عن الحق، خارجينَ عن طوعِ الاداراتِ والإراداتِ الصهيونية، بعدَ ان كشفوا حقيقةَ عقودٍ من العناوينِ التضليلية..



في عيدِ العمالِ هذا العام، عاملون بكلِّ جِدٍّ واحتسابٍ يُفتِّشُونَ في رمالِ غزةَ عن المأكلِ والمشربِ والامل ، وآخرونَ يَصنعونَ من صخرِ الجنوبِ اللبناني ايقوناتِ صبرٍ وصمود، يدفعون الغاليَ والنفيسَ، ويَتحملونَ النقصَ بالاموالِ والانفسِ والثمرات، ويَنتظرونَ بشرى الصابرين..



وعلى امتدادِ الوطنِ اللبناني صابرون يتحملون فواتيرَ العدوانِ الصهيوني، والحصارِ الاميركي، والتخندقِ الداخلي، ولم يُدْخِلوا الى عقولِهم واراداتِهم اوهامَ وشعاراتِ المتربصينَ بالوطنِ واهلِه..



في يومياتِ العاملين لاتمامِ حربِ الابادةِ الجماعية، مزيدٌ من المجازرِ الصهيونيةِ في انحاءِ القطاع، على وقعِ تبادلِ ادوارٍ اسرائيليةٍ اميركيةٍ فوقَ مقترحاتِ وقفِ اطلاقِ النار، ففيما تتولى ادارةُ بايدن اطلاقَ دخانِ الكذبِ مصوبةً على المقاومةِ الفلسطينية، يعتلي بنيامين نتنياهو منابرَ الشعبوية، متحدثاً عن رفضِ ايِ مقترحٍ يوقفُ الحرب، ويُكملُ الزحفَ منبرياً فقط الى رفح..



رئيسُ حكومةٍ يحاربُ طواحينَ الهواءِ بحسبِ الاعلامِ العبري، وقد اوصلَ تل ابيب الى مستوىً من التردي الاستراتيجي لم تعد قادرةً معه على المساومة كما قال المحللُ السياسيُ الصهيوني ُ بن درور يميني ، فالاسرائيليون لم تَعُد لديهم ايُ اوراق – كما قال.



مقدمة تلفزيون "أو تي في"



في الأول من أيار، تبارى السياسيون في تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بعمال لبنان وتضحياتهم في سبيل الوطن.

البعض الصادق من هؤلاء، نبعَت كلماتُه من قلبه، ومن إدراكه الفعلي بمعاناة عمال لبنان، ولاسيما منذ الانهيار الكبير في 17 تشرين الاول 2019، الذي لاذ القائمون به بالفرار السياسي او الشخصي، تاركين الدولة في المجهول والشعب لبئس المصير.

اما البعض الماكر، فراح ينسِج كلماتِه بإتقان، نائياً بنفسِه عن الجريمة الكبرى وتداعياتها، ومتحدثاً كمن لا علاقة له إطلاقاً بكل ما جرى، ليس فقط منذ خمس سنوات، بل منذ خمسين سنة، مرت فيها على لبنان حرب ضروس، ومرحلةُ احتلال ووصاية، وصولاً الى الغياب التام لكل مؤسسات الدولة اليوم، وهو ما يدفع ثمنه الناس كل يوم، وصولاً حتى الى محاولة المسِّ بأطفال لبنان عبر الفلتان المَقيت عبر بعض مواقع التواصل، تماماً كما تكشف في الساعات الاخيرة.



وفيما سياسيو لبنان يتبارَون في الكلام المنمَّق، يكذب الاسرائيليون حول الهدنة المحتملة، ويواصلون استعداداتهم لاجتياح رفح، فيما كل الموت والدمار والانقلاب في الموقف الدولي رسمياً وشعبياً، لم ينجح في ثني بنيامين نتنياهو عن قراره المعلن بمواصلة القتل والتشريد. فرئيس الوزراء الاسرائيلي يعيش أزمة داخلية، لا مفرَّ له منها إلا الحرب، فيما المطلوب من كل العالم ان يتحد من اجل إحقاق الحق والانتصار للمظلومين وإنشاء الدولة الفلسطينية الحرة السيدة المستقلة، التي تبقى وحدَها علامةُ الانتصار على اغتصاب الكيان.



مقدمة تلفزيون "أن بي أن"



من الشبكة الوطنية للإرسال NBN الى عمال لبنان ...كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد العمال العالمي. في الأول من أيار نتطلع إلى العمال... بناة مجتمع المقاومة وحراسه والمسؤولين عن صيانته في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات ومدن جنوب لبنان وبقاعه. وفي هذه المناسبة جددت حركة امل تأكيدها على حق العمال بتصحيح الاجور تصحيحا كاملا غير منقوص ومطالبتَها بضرورة دعوة لجنة المؤشر للانعقاد بأسرع وقت ممكن لاتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها تصحيح الرواتب والاجور ومنحُ العمال زيادة غلاء معيشة تضاف الى الحد الادنى للرواتب والاجور .



في الاول من ايار ورغم كونه عطلة رسمية لم يرتح رئيس مجلس النواب نبيه بري من متابعة الاوضاع جنوباً والمستجدات على مستوى الاستحقاقات الداخلية والتقى في هذا الشأن تجمع العلماء المسلمين الذي دعا لحوار وطني برئاسة رئيس المجلس بوصفه رمزاً للوحدة الوطنية يجمع خلاله جميع رؤساء الكتل النيابية للخروج من حالة المراوحة في مسالة انتخاب رئيس للجمهورية.



وفي عيد العمال لم تُصِب آلة القتل الإسرائيلية أية بطالة فواصلت فعل القتل والقصف والتدمير في رفح جنوبا ووسط قطاع غزة مما أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى. وبالحديث عن رفح اعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو رفض حكومته لتسوية بخصوص رفح فيما وجهت خمسون منظمة إنسانية عالمية رسالة للرئيس الأميركي جو بايدن تحذر فيها من أن يؤدي الهجوم على رفح إلى احتمال انهيار توزيع المساعدات.



على خط التفاوض تّكثف العمل للتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار مع تأكيد وزير الخارجية الاميركي (أنتوني بلينكن) أن بلاده مصممة على التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس الآن فيما كانت الأجواء التفاوضية من مصر تشير الى ان المشاورات مستمرة لحسم نقاط خلافية.



في الجامعات الأميركية وصل الحراك الطالبي الى مرحلة قمع المتظاهرين السلميين حيث نشر نشطاء مشاهد تُوثق فض الشرطة اعتصام الطلاب التضامني مع غزة في جامعتي كولومبيا وأريزونا عبر اقتحام عناصر الشرطة الحرم الجامعي وإزالة مخيمات الاعتصام واعتقال عدد من المتضامنين مما أدى إلى خروج المعتصمين إلى الشوارع والهتاف لغزة، وصدق من قال: لمن تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجة.

مقدمة تلفزيون "الجديد"



على مسرح التيك توك تمت عروض حلاق اشبيلية بصورة الفضيحة ومن دون موسقى اوبرا روسيني هو النسخة الرخيصة من الاستدراج للاعراض ولبراءة الاطفال. مصفف الشعر جورج مبيض التيكتوكر الذي مضى بجريمته طويلا قبل ان يحلق له فرع جرائم المعلوماتية ويقتاده الى الاعتراف. هي عصابة خطرة على ما توصل اليه رئيس الفرع المقدم باتريك عبيد والذي اشرف على اعترافات مبيض بعد توافر شهود وحصول المكتب على وثائق تدين العصابة بالجرم المشهود. ولأن الاهل تحفظوا سابقا على سمعة ابنائهم كحق مشروع لهم فقد احجموا عن الشكوى للقوى الامنية المختصة وكتموا جرحهم الى ان تقدم أحد المحامين بإخبار للنيابة العامة ضد مبيض فتحركت القضية امنيا بالتعاون مع جمعية الأحداث وتم اقناع ثماني عائلات بالادعاء لمواجهة المجرم. هي جريمة واحدة تكشف امرها بعد مرور الزمن لتستمر جريمة العصر تحتل مساحة غزة وكل فلسطين .. ومبيضها هو الطرف الاميركي الذي هدد وبكل ديمقراطية أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فسيكون تطورا خطيرا ويجب الرد عليها وقال رئيس مجلس النواب الاميركي إن "الجمهوريين والديمقراطيين متحدون في رفض صدور هذه امذكرة وهدد أعضاء في الكونغرس محكمة الجنايات "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار وهي الجهات الاميركية نفسها التي سطرت احكاما وعقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وحولته الى "وانتد" في العالم كله لانه خاض حرب استرجاع سيادته على اوكرانيا فيما ان بوتن وبحسابات جنائية لا يصل الى نقطة في بحر دماء نتنياهو ومسؤولي الحرب من الاسرائيليين. هي عدالة العالم المائلة على جهة اسرائيلية والتي لم تستطع حتى اليوم من وضع " رسن " لنتناهو وكبحه في اجتياح رفح او اقتياده الى وقف اطلاق النار اذ ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير خارجية اميركا اليوم انه لن يقبل باتفاق هدنة يتضمن وقفا دائما لاطلاق النار وقد وصل بلينكن الى تل ابيب مختالا بين أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين تظاهروا امام مقر اقامته وخاطبهم بلينكن كواحد من ذوي المخطوفن قائلا: لن نرتاح حتى يعود الجميع.."من فضلكم كونوا أقوياء. ورفع المشاركون في التجمع العلم الأمريكي وهتفوا "شكرا بلينكن وسيطلع وزير خارجية اميركا اثناء تواجده في اسرائيل على الاوراق المطروحة للتهدئة مع لبنان والتي تتم صياغتها اسرائيليا وفرنسيا واميركيا باسلوب يظهر لبنان على صورة الخاسر للحرب والمقبل على شروط الاستسلام لكن حزب الله الذي وصلته الورقة الفرنسية سيدرس بنودها بايجابية على ما تقول مصادره للجديد وسيبقى على الباب الفرنسي مفتوحا غير ان كل الاجوبة لن تصل قبل نهاية حرب غزة. اما صفقة الهدنة المؤقتة فتشهد على ساعاتها الاخيرة تبعا ما اعلنه وزير خارجية فرنسا بعد محادثاته في القاهرة اليوم.



ومع استمرار اسرائيل بتحميل حماس مسؤولية انهيار المفاوضات فانها سعت الى شق الصف الفلسطنين من خلال عر قدمته للجهاد الاسلامي اذ كشف عضو الجبهة احسان عطايا للجديد عن محاولة اسرائيلية لفتح قناة تواصل مع الحركة عبر المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط بشكل منفصل عن المفاوضات الجارية مع حماس. والساعات المقبلة ستكون حاسمة للفصل وقد وجه بلينكن هذاالمساء النداء الاخير لحماس قائلا ان عليها ان تغتم الفصة والقبول بالمقترح الحالي للصفقة. وبذلك , اذا انهارت هذه الصفقة سيكون الاتهام جاهزا لحماس وتحميليها المسؤوليات اميركيا واسرائيليا.



