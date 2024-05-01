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لبنان

النازحون بين ممانعة الأسد وغياب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
01-05-2024 | 23:10
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كتبت روزانا بومنصف في" النهار": لا جدل بان موضوع النازحين السوريين يثقل بقوة على لبنان. فيما ان كل المحاولات التي قيل ان الدولة اللبنانية قامت بها باءت بالفشل ويعود ذلك الى امتناع الرئيس السوري بشار الاسد عن التجاوب مع موضوع اعادة النازحين. فهذا الموضوع مرتبط مباشرة باثمان سياسية يرغب في تحصيلها من الدول المؤثرة. والموقف اللبناني المشرذم ولو ان هناك اجماعا مبدئيا على ضرورة حل موضوع النازحين ، يبقى موضوعا سياسيا واعلاميا وشعبويا .
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 الثغرة الاساسية تكمن في عدم وجود رئيس للجمهورية يتولى ادارة البحث لهذا الموضوع ان مع النظام السوري او مع الدول الغربية في الوقت الذي لا تتمتع حكومة تصريف الاعمال لهذه الصفة ولا كذلك رئاسة مجلس النواب.

هذا لم يمنع الدول المعنية التوجه الى لبنان بمؤسساته القائمة حاليا ان عبر رئاسة الحكومة واكثر عبر رئاسة مجلس النواب من اجل السعي الى ايجاد حال من التهدئة في الجنوب والسعي الى اتفاق يوقف التدهور على الحدود بين لبنان واسرائيل . وعلى رغم ان الكلام الديبلوماسي قد يصب في خانة الحض بقوة على انتخاب رئيس للجمهورية لان لبنان يخسر الكثير في الشغور الحاصل، فانه يجب الاقرار بان لا ضغوط فعلية من الخارج مورست وتمارس في هذا الاطار حتى الان . لا بل يخشى كثر انه في حال لم يتم البناء على الزخم الذي يمكن ان يشكله وقف الحرب في الجنوب والجهود التي بذلت لوقفها لاعتبارات اقليمية ، وضرورة انطلاق اعادة اعماره من اجل تأمين انتخاب رئيس للجمهورية ، ان يترك الامر لاشهر طويلة ويتم اهماله اكثر فاكثر .
 
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