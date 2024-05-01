لقاء جديد بين مُمثلين لبكركي وحزب الله ونقاش حول كل الملفات

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كتب علي ضاحي في" الديار": محاولات التوتير من بعض الاصوات النشاز، سواء في ما يسمى "المعارضة المسيحية" و"السياديين" و"المستقلين" و"التغييريين"، وركوب موجة الجبهة الجنوبية والـ1701 ، لا يبدو انها تلقى آذاناً صاغية في صفوف المقاومة وحلفائها.هذه الاجواء تكشفها اوساط واسعة الإطلاع على اجواء حزب الله، ومن ضمن روحية الحوار والتلاقي والتفاهم مع المكونات الوطنية والدينية، جمع لقاء جديد امس بين ممثلين لبكركي وحزب الله في منزل النائب فريد الخازن وبحضوره. وجمع اللقاء المحامي وليد غياض ممثّلاً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ووفدٍ من حزب الله برئاسة مسؤول الملف المسيحي الحاج محمد سعيد الخنسا وعضويّة الدكتور مصطفى علي والدكتور عبدالله زيعور.ويأتي هذا اللقاء ووفق المعلومات من ضمن اللقاءات الدورية التي تجري كل شهرين تقريباً، وهذا اللقاء هو من ضمن عدد من اللقاءات التي حصلت بين الجانبين خلال "طوفان الاقصى".وكان سبق هذا اللقاء اتصال بين غياض والخنسا، من ضمن التواصل الطبيعي الذي يتم بين الرجلين.ووفق الاوساط ، ركز المجتمعون على ضرورة استمرار الحوار وهو السبيل الانجع لتقريب وجهات النظر وتبديد الخلافات والاختلافات. كما ركز وفد حزب الله على استمرار المقاومة في دورها الوطني والاسلامي والدفاع عن لبنان وسيادته ضد الاعتداءات الصهيونية ونصرة غزة واهلها ودعم المقاومة حتى وقف العدوان.كما جرى التطرق الى الملف الرئاسي وضرورة انعقاد الحوار حوله، وكذلك حل ملف النازحين بالحكمة والروية، وبالتواصل مع الدولة السورية ووفق الجهات المعنية بالملف بين البلدين، واخراج الملف من الابتزاز الدولي والداخلي والاستثمار السياسي فيه.