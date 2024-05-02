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لبنان
الحاج حسن: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر هي عنوان شراكة عربية إقليمية ودولية
Lebanon 24
02-05-2024
|
00:04
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شارك وزير الزراعة عباس الحاج حسن في اجتماعات الدورة الـ 37 للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" التي انطلقت أمس في المملكة العربية السعودية.
وخلال أعمال المؤتمر ألقى الوزير الحاج حسن كلمة قال فيها: "إن اجتماعنا في الدورة العادية 37 للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة "أكساد" يتزامن مع انطلاقة مباركة لعدد من المشاريع والشراكات العربية- العربية، التي تستهدف كافة القطاعات النباتية والحيوانية والإرشادية والبحثية، هذه العناوين تعمل عليها منظمة أكساد مشكورة بقيادة حكيمة وجهد مقدر من أخي العزيز نصر الدين العبيد الذي لم يترك جهدا ولا منفذا ولا حلقة وصل إلا وعمل عليها، وهي تجربة تستحق التقدير والثناء".
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وتابع: "إنني أعرب عن شكري للجامعة العربية وطرحها الذي نتبناه بكل حذافيره حول التجديد للدكتور نصر الدين العبيدي، ليكون الجهد متواصلا، ولتثمر المشاريع وتستولد أخرى مع فريق عمله الذي أثبت أيضا أننا كعرب قادرون على صناعة الفرق وصناعة المستقبل".
وشكر "للمملكة العربية السعودية الجهد المقدر عاليا، لناحية العمل العربي- العربي، وتنشيط المبادرات".
واعتبر أن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان، هي عنوان شراكة عربية إقليمية ودولية، وهي المشروع الجامع الهادف الذي وضع الحلول لأكبر أزمات الكوكب".
وختم: "لكم جميعاً من لبنان وبيروت كل الحب، ولفلسطين الجريحة ولغزة المظلومة كل التضامن، وللجنوب الذي يحمل زيتون طهره ووجوه أطفاله الملائكة بين راحتيه بوجه الغطرسة الإسرائيلية وآلة الدمار الإنساني، لهذا الجنوب كل الحب، ولكم مني كل التقدير". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
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