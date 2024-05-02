عون يعلم ويشجّع

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تستمر الخلافات بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وعدد كبير من نواب تكتل "لبنان القوي" في ظل تسريبات وتهديدات بأن حملة كبيرة ستطال المعارضين وسيتم فصلهم من "التيار" قريبا.وبحسب مصادر مطلعة فإن جزءا لا بأس به من التسريبات الاعلامية غير دقيق، لكن الاكيد ان هناك توجها واسعا لدى قيادة "التيار" بضرورة التخلص من المعارضين لمنعهم من اضعاف الجبهة الداخلية العونية في المرحلة المقبلة.وتشير المصادر الى ان الرئيس السابق ميشال عون يؤيد فصل عدد من النواب لا بل هو اكثر حماسا لهذه الخطوة من باسيل الذي يفضل ان يكون الفصل بعد خسارة هؤلاء الانتخابات كما حصل مع النائب السابق زياد اسود.