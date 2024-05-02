اتفاقيات "من دون عقود".. والعين على الجنوب

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تخيم حال من الحيرة لدى منظمي المهرجانات السياحية البارزة، خوفاً من أي تطورات ميدانية دراماتيكية في الصيف.ومن هنا كان واضحاً حال التمهل لدى المنظمين في ابرام العقود والتعاقد مع فنانين خصوصاً لجان المهرجانات المعروفة تاريخياً في البلد وعليه عمل المنظمون على التعاقد مع عدد من الفنانين من دون ابرام العقود بانتظار ما قد تؤول اليه الأوضاع جنوباً.