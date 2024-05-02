24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أزمة "القوات اللبنانية" مع القوى السنيّة… نيران غزة حسمت التباعد
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
02-05-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهّر "لقاء معراب" الأخير أزمة جديّة تُعاني منها "القوات البنانية " اليوم وتتركّز حول الشّقاق الكبير بين"القوات" من جهة والقوى الاسلامية من جهة أخرى، خصوصاً أن الواقع السنّي الذي أمِل رئيس الحزب سمير جعجع استقطابه كليا خرج من يده بشكل كامل.
Advertisement
بحسب مصادر مطّلعة فإنّ نتائج "لقاء معراب"ستفرض على قيادة "القوات" نوعاً من إعادة النظر في أدائها تجاه القوى الاسلامية، وتحديداً تجاه الفريق السّنّي الذي كان يتقاطع مع خطابها السياسي سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الاستراتيجي. إذ يبدو أنّ "القوات" ألحقت بنفسها أقلّه في السنة الأخيرة خسارة فادحة لمجمل القوى السنيّة الوازنة في البلد. ولعلّ كل ما بنته "القوات" في السنوات السابقة بدءاً من العام 2005 وصولاً الى العام الانتخابي 2022 ذهب أدراج الرياح، وليس الأمر محصوراً بموقفها من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحسب، ولا حتى بهجومها أيضاً على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في ظلّ المرحلة الراهنة والتي هي الأشدّ حساسية على لبنان، بل إنّ الشعرة التي قصمت ظهر البعير بين "القوات" وسُنّة لبنان موقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة وتصعيدها تجاه "حزب الله" الذي يمثّل اليوم جبهة إسناد قوية للمقاومة الاسلامية في فلسطين.
مما لا شكّ فيه أن المعركة العسكرية التي تُدار في قطاع غزّة اليوم تلامس الوجدان السنّي على اختلاف انتماءاته السياسية، إذ إن "طوفان الأقصى" أعاد الجمهور السنّي عامة للالتفاف حول قضيته المركزية، القضية الفلسطينية، سيّما وأنّ من يقود المعركة في القطاع المحاصر ضد الاحتلال الاسرائيلي هم "حركة حماس" و"الجهاد الاسلامي" وباقي الفصائل الفلسطينية المقاوِمة. وفي حين أن تقارب "القوات اللبنانية" مع الجمهور الشيعي بات محسوماً سلباً وبشكل نهائي، فإنّ العلاقة مع "الحزب التقدّمي الاشتراكي" مرتبطة أيضاً بالتوجّهات السياسية للنائب السابق وليد جنبلاط، ما يعني أنّ العلاقة مع السنّة اليوم باتت بحاجة ماسّة الى إعادة ترتيب استراتيجية نافذة في "معراب" تُعيد التقارب مع هذا الجمهور الذي لا يشكّل تحالفاً استراتيجياً فقط، وإنما انتخابياً أيضاً في ظلّ وجود نسبة كبيرة من الناخبين في الدوائر المشتركة مع "القوات".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء
Lebanon 24
فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء
07:49 | 2024-05-01
01/05/2024 07:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولنديّ المثير للجدل في توقّعات مرعبة.. حدّد المناطق التي قد تضربها زلازل قريباً
Lebanon 24
العالم الهولنديّ المثير للجدل في توقّعات مرعبة.. حدّد المناطق التي قد تضربها زلازل قريباً
07:30 | 2024-05-01
01/05/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد حادثة مطعم بشارة الخوري.. معطيات مهمة تظهر!
Lebanon 24
هذا جديد حادثة مطعم بشارة الخوري.. معطيات مهمة تظهر!
15:45 | 2024-05-01
01/05/2024 03:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في البقاع.. ماذا جرى بين عسكريّ في الجيش وسوريين؟
Lebanon 24
توتر في البقاع.. ماذا جرى بين عسكريّ في الجيش وسوريين؟
15:09 | 2024-05-01
01/05/2024 03:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طريق شتورة - زحلة.. "كسارة" تثير بلبلة!
Lebanon 24
قطع طريق شتورة - زحلة.. "كسارة" تثير بلبلة!
14:42 | 2024-05-01
01/05/2024 02:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
04:55 | 2024-05-02
ميقاتي: ندعو الإتحاد الأوروبي لحل ملف النازحين ونرفض أن يصبح لبنان وطناً بديلاً
04:30 | 2024-05-02
بالرغم من الاحداث.. "النور المقدس" في بيروت السبت
06:11 | 2024-05-02
ملتقى التأثير المدني: ديناميات ثلاثة للإنقاذ... وللتعالي عن الحسابات الضيقة!
06:05 | 2024-05-02
قوي جداً.. صوت انفجار يهز الجنوب!
06:05 | 2024-05-02
كركي: تكليف مكتب تبنين بمهام قبض الإشتراكات للمؤسسات والسائقين العموميين
06:05 | 2024-05-02
بيان لوزارة المالية.. هذا ما جاء فيه
فيديو
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
02/05/2024 13:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
02/05/2024 13:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
02/05/2024 13:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24