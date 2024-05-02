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لبنان

هاشم: لا بدّ من التواصل مع سوريا لحل أزمة النزوح

Lebanon 24
02-05-2024 | 01:43
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رأى النائب قاسم هاشم في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أن "قضية النازحين السوريين تكاد تكون موضع شبه إجماع عند اللبنانيين لضرورة معالجتها سريعًا مع تكرار الإشكالات".
 
وأشار إلى أن "الأمر يحتاج إلى التعاطي وفق قواعد القانون وما تسمح به مصلحة البلد"، مؤكدا أن "حل أزمة النازحين السوريين لا بد أن يرتكز على 3 قواعد، هي أن يكون هناك تواصل ما بين اللبنانيين ومع الحكومة السورية والأسرة الدولية المعنية بذلك، من خلال منظمة UNHCR والحكومات الغربية التي تعمل على اتخاذ بعض الخطوات".
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وإذ لفت إلى أن "لبنان معني بضرورة وضع خطة شاملة للبدء بمعالجة أزمة النزوح"، أمل أن "تكون لقاءات اليوم مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون النازحين البداية لذلك"، مؤكدا "ضرورة البناء على لقاء اليوم لوضع خطة تناقش في اجتماع بروكسل نهاية الشهر الحالي".

وختم مشيرا إلى "عدم استجابة دولية للمطالب اللبنانية والتمنع عن تقديم داتا بكامل المعلومات حول عدد النازحين والمستفيدين من المساعدات"، معلنا أن "بعض المواقف لم تصل الى مستوى مصلحة لبنان، لكن في بعض الجوانب لا بد من متابعة مناقشتها مع الأسرة الدولية".
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