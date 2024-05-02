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لبنان

حمية: قوات الاحتلال ما زالت مستمرة في تهديدها لسلامة الملاحة الجوية

Lebanon 24
02-05-2024 | 02:20
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لبى وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، الدعوة الرسمية من المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO للمشاركة في فعاليات الاجتماع الذي تعقده المنظمة في مدينة بونتا كانا في الجمهورية الدومينيكية.
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وتطرق حمية إلى موضوع السلامة العامة في الأجواء اللبنانية، فأشار إلى  أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة في تهديدها لسلامة الملاحة الجوية ليس فقط داخل لبنان، إنما يتعدى ذلك إلى أجواء منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وذلك بفعل أنشطة التشويش والتزييف لإشارات GPS  التي تقوم بها باستمرار ومن دون أن تعبأ بالمخاطر الناتجة عن ذلك".

وقال: "تجدر الإشارة أيضاً إلى أن وكالة السلامة الجوية الأوروبية كانت أبرزت المخاطر الجسيمة الناجمة عن التشويش والتزييف لإشارات GPS في نشرتها المعلوماتية الأمنية SIB 2022-02R، بتاريخ 6 تشرين الثاني 2023، التي تؤثر على كل شركات الطيران في شرق البحر الأبيض المتوسط".

أضاف: "بما أن هذه الاضطرابات تهدّد سيادة المجال الجوي الوطني، فقد تناولنا هذه المخاوف مباشرة مع الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة اللبنانية قد تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأعمال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تهدد السيادة اللبنانية وسلامة الطيران المدني، وبخاصة في ما يتعلق بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، داعية إلى اتخاذ تدابير فورية لمواجهة هذه المخاطر الكبيرة، ولكن للأسف لم يتخذ أي إجراء حتى الآن".

وختم: "في ضوء ما تقدم، يضع لبنان المنظمة والأعضاء المشاركين أمام خطورة ما يحدث على هذا الصعيد، كوننا نعتبر  هذا التشويش انتهاكًا صارخًا  لسيادتنا الوطنية، لا بل نعدّه أيضاً ضرباً  بعرض الحائط لكل الإجراءات والقواعد التي تحرص منظمتكم الكريمة على الدعوة الى اتخاذها والامتثال لها، حفاظًا على سلامة الملاحة الجوية وأمنها". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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