في طرابلس.. اشكال واطلاق نار

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تطور اشكال في منطقة التبانه بالقرب من مسجد عباد الرحمن بين كل من المدعو "خ.د" و "ف.ر" الى اطلاق نار دون وقوع اصابات وقد فر مطلقو النار الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأشارت المصادر ان الاشكال بين كلا الطرفين هو ناتج عن خلافات مادية