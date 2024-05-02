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لبنان

في طرابلس.. اشكال واطلاق نار

Lebanon 24
02-05-2024 | 01:46
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تطور اشكال في منطقة التبانه بالقرب من مسجد عباد الرحمن بين كل من المدعو "خ.د" و "ف.ر" الى اطلاق نار دون وقوع اصابات وقد فر مطلقو النار الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المصادر ان الاشكال بين كلا الطرفين هو ناتج عن خلافات مادية
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