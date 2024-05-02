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لبنان
الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية في بيروت.. ومحادثات موسعة مع ميقاتي
Lebanon 24
02-05-2024
|
02:42
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وصل الى بيروت رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين لعقد اجتماع ومحادثات موسعة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية.
وكان الرئيس ميقاتي في استقبالهما في المطار.
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