الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية في بيروت.. ومحادثات موسعة مع ميقاتي

وصل الى بيروت رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين لعقد اجتماع ومحادثات موسعة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية.

وكان الرئيس ميقاتي في استقبالهما في المطار.

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