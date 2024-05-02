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لبنان

بالصور.. ميقاتي يجتمع مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية في السرايا

Lebanon 24
02-05-2024 | 03:07
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الساعة الـ10 صباحاً في السرايا الحكومي، رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين.
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وكان ميقاتي قد انتظر وصول الوفد في الباحة الخارجية للسرايا، ثم انتقل مع خريستودوليدس وفون دير لاين إلى مكتبه.
 
محادثات موسعة
 
وإثر ذلك، انتقل ميقاتي مع زواره إلى إحدى قاعات السرايا لإجراء المحادثات الموسعة التي يشارك فيها عن الجانب اللبناني وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب فادي علامة، قائد الجيش العماد جوزف عون، سفير لبنان لدى الاتحاد الأوروبي فادي الحاج علي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
 
وعن الجانب القبرصي يشارك وزيرا الخارجية كوستاندينوس كومبوس، والداخلية كوستانتينوس ايوانو، سفيرة قبرص في لبنان ماريا حاجي تيودوسيو، الناطق باسم الحكومة قسطنطينوس ليتمبيوتيس، ومدير المخابرات تازوس تزيونيس.

وعن الجانب الاوروبي، تشارك رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال، والمستشار الديبلوماسي فرناندو اندرسن غويماريس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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