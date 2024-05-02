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لبنان

بعد المقاطعة.. وزيرٌ يعود إلى السرايا!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-05-2024 | 03:17
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لوحظ حضور وزير الدفاع موريس سليم، اليوم في السرايا للمشاركة في المحادثات التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، في خطوة لافتة بعد مقاطعته السرايا وجلسات مجلس الوزراء منذ فترة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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