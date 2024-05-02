طقس ربيعي حتّى الأحد.. والأمطار الغزيرة عائدة

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وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاحد، إذ تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا غرب تركيا ويقترب تدريجيا فيؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع برق ورعد، ويستمر تأثيره حتى مساء الإثنين حيث ينحسر تدريجيا ويعود الطقس ربيعيا مع عودة الحرارة الى الارتفاع. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، وتكون الرياح ناشطة فتشتد شمالًا لتصل الى 65 كلم/س.-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاحد، إذ تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا غرب تركيا ويقترب تدريجيا فيؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع برق ورعد، ويستمر تأثيره حتى مساء الإثنين حيث ينحسر تدريجيا ويعود الطقس ربيعيا مع عودة الحرارة الى الارتفاع.

تحذير من سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتوقع هطول امطار خفيفة محلية في المناطق الشمالية صباحا كما تنشط الرياح في الفترة المسائية.



الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، وتكون الرياح ناشطة فتشتد شمالا لتصل الى 65 كلم/س .



السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتبقى الرياح ناشطة لتصل الى 65 كلم/س أحيانا في المناطق الشمالية.

الأحد: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض في درجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة وتصبح الاجواء مهيأة لأمطار متفرقة بدءًا من الظهر، تشتد غزارتها ليلًا مع برق ورعد واحتمال تساقط الثلوج فجر الاثنين بدءًا من ارتفاع 2200 متر .



-الحرارة على الساحل من 20 الى 25 درجة، فوق الجبال من 13 الى 15 درجة، في الداخل من 12 الى 24 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية - غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,49

-ساعة غروب الشمس: 19,22 (الوكالة الوطنية للإعلام)