بحثاً عن الذهب.. توقيف سوريين لحفرهم انفاقاً في منزل في بعلبك

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داهمت قوة من استخبارات الجيش احد المنازل في حي النهر في مدينة بعلبك واوقفت اللبنانية فردوس صفوان وابنها علي وعدد من السوريين لاقدامهم على حفر انفاق عبر المنازل بقصد التفتيش عن ذهب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وباشرت الاستخبارات بالتحقيق معهم.