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لبنان

سلام التقى نظيره القطري.. وإشادة بمهارات الشباب اللبناني

Lebanon 24
02-05-2024 | 03:46
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عقد وزير الاقتصاد أمين سلام اجتماعا في الدوحة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي بن محمد المناعي، الذي "ابدى سرعة الاستعداد للتعاون مع لبنان"، واعطى "تعليماته لفريق عمله بالتعاون والتواصل مباشرة مع الوزير سلام ومن يعنيهم الامر من القطاع العام والخاص في لبنان".
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وأشاد بـ"خبرات ومهارات وتفوّق الشباب اللبناني، واهتمامهم بهم، بالاضافة الى عامل اللغة العربية المهم لا سيما ان معظم التطبيقات الالكترونية في العالم العربي ودول الخليج تحتاج ان تكون باللغة العربية ما يعتبر حافز للاستعانة بالشباب العربي لا سيما الشباب اللبناني".

بدوره، نوّه سلام بـ"الدور القطري في المنطقة واهتمام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بلبنان على الصعد كافة، عبر متابعة الحكومة القطرية الوضع في لبنان تحت اشراف رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني". واكد "للوزير القطري ان اهم صناعة في لبنان حاليا هي التكنولوجيا والتحوّل الرقمي وقطاع الاتصالات الذي يدرّ الاموال على خزينة الدولة اللبنانية"، مشيرا الى ان "وزارة الاقتصاد اول وزارة في لبنان تتحول الكترونيا خطوة خطوة وهذا تحدٍ كبير لنا".

وختم:" كلنا امل بالاستفادة من خبرات الحكومة القطرية لا سيما في هذا المجال وخدماته". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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