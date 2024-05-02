Advertisement

لبنان

بعد حادثة بشارة الخوري.. وزير الصناعة حذّر من التهاون بمواصفات السلامة العامة

Lebanon 24
02-05-2024 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1194476-638502447946933144.jpg
Doc-P-1194476-638502447946933144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر وزير الصناعة جورج بوشكيان في بيان، أصحاب المصانع من "التهاون بموضوع التزام مواصفات السلامة العامة داخل المصانع، حماية للعاملين ولتفادي حصول حوادث تلحق الضرر والخسارة".
ودعاهم الى "مراجعة المواصفات والشروط والمعايير الواردة في التراخيص الممنوحة لهم، كما مراجعة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بهذا الخصوص".
Advertisement
وقال:" على الصناعي ان يكون رقيباً على مؤسسته، والمدافع الأول عنها، وهناك إجراءات عديدة عليه اتّخاذها لتجنّب المخاطر، أهمها اجراء ثلاثة أنواع تأمين، وتجهيز المصنع بالاطفائيات والمياه والمواد العازلة واخضاع العمال لدورات تدريبية منتظمة مع الدفاع المدني وأجهزة الإطفاء والصليب الأحمر".
وختم:" نحن كوزارة نقوم بواجباتنا، ويقوم مهندسونا بالكشوفات الدورية. السلامة داخل المصانع واجبة لتأمين السلامة في البيئة الحاضنة والمواطنين". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:55 | 2024-05-02
04:30 | 2024-05-02
06:11 | 2024-05-02
06:05 | 2024-05-02
06:05 | 2024-05-02
06:05 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24