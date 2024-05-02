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لبنان

داخل "بيانو".. إحباط عملية تهريب 40 كلغ من حشيشة الكيف

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:11
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات تهريب المخدّرات وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة حول قيام إحدى الشّبكات بالتّحضير لعمليّة تهريب كميّة من حشيشة الكيف مخبّأة داخل آلة موسيقيّة "بيانو"، إلى إحدى الدّول الأوروبيّة، عبر مطار رفيق الحريري الدّولي. 
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نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد مكان وجود الطّرد.
بعد المتابعة الحثيثة، تمكّن عناصر المكتب من ضبط الآلة الموسيقيّة وتوقيف شخصين من أفراد الشّبكة، وهما: 
- ت. م. (مواليد عام 1990، لبناني)
- ر. خ. (مواليد عام 1964، لبناني)
بتفتيش "البيانو" عُثِرَ في داخله على /40/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف، مخبّأة بطريقة احترافيّة في أحد أجزائه.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناءً على إشارة القضاء المختص، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق سائر المتورطين، والمعل جارٍ لتوقيفهم.  
 
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