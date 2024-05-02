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لبنان

عن تلوث "الفريز" اللبناني.. هذا ما أوضحه رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:13
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إستنكر رئيس "جمعية المزارعين اللبنانيين" انطوان الحويك "الحملة التي تقوم بها مصلحة الابحاث العلمية الزراعية على الفريز اللبناني".
 
وأكد الحويك أن "عينة واحدة من عشرات الاطنان المنتجة محليا، لا تخول احدا القول ان الفريز اللبناني ملوث". 
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ولفت الحويك الى أن "ما يحصل الآن بقطاع الفريز هو جريمة ومجزرة تقترفها المؤسسات الفاسدة بحق الزراعة اللبنانية"، مشيرا الى أن كثيرا من مشاريع انتاج الفريز في لبنان تتبع مواصفات الـ global gap ولديها شهادات توثيق من أكبر الشركات العالمية المعنية بمراقبة الجودة، وبالتالي فإن إنتاجها سليم مئة في المئة".

وأرفق رئيس جمعية المزارعين البيان بصورة لفحص الترسبات الكيمائية على الفريز، وأخرى لشهادة الـ gap لمشروع من 160 دونما لانتاج الفريز. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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