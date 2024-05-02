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لبنان

السنترال توقف عن العمل.. لا انترنت في هذه المنطقة!

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:43
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أفادت معلومات عن ان سنترال البحصاص في مدينة طرابلس توقف عن العمل منذ نهار أمس الأربعاء بسبب عطل في الكهرباء، ما ادى الى انقطاع الانترنت عن منطقة الضم والفرز والجوار التي يغطيها السنترال المذكور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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طرابلس

انترنت

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