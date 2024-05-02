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لبنان

مباحثات بين وزير الدفاع الإسرائيليّ ونظيره الأميركيّ... ماذا قيل عن "الحزب"؟

Lebanon 24
02-05-2024 | 05:10
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بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأميركي لويد أوستن، التطوّرات في شمال إسرائيل وجنوبها، مؤكدا الالتزام بإعادة سكان الشمال سواء عبر اتفاق أو عمل عسكري.

وركزت المناقشات بين غالانت وأوستن على "التطورات العملياتية في الساحتين الجنوبية والشمالية، بالإضافة إلى الالتزام المشترك لكلا البلدين بضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".
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وأطلع غالانت نظيره الأميركي، على "أنشطة الجيش الإسرائيلي المستمرة واستعداداته للعمليات المستقبلية في غزة، كما ناقش الجهود الإنسانية، بما في ذلك فتح معابر برية جديدة والزيادة الكبيرة في حجم المساعدات خلال الشهر الماضي، ومضاعفة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة".

كما ناقش غالانت "العدوان المستمر من قبل حزب الله" وأكد "التزام إسرائيل بإعادة المجتمعات الشمالية في إسرائيل إلى منازلهم، سواء كان ذلك من خلال اتفاق أو عمل عسكري".

كما ناقش الطرفان "التهديدات الإيرانية للاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل. وشدد غالانت على أهمية الحفاظ على جبهة موحدة وجهد إقليمي مشترك لمواجهة هجمات إيران بالوكالة وطموحاتها النووية، ومعربا عن تقديره لأوستن لالتزامه الثابت بأمن إسرائيل وشراكتها طويلة الأمد". (روسيا اليوم)
 
 
 

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