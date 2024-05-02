البعريني: نعمل على إعادة اللبنانيّين العالقين في قبرص

عُقد لقاء موسّع في بلدة ببنين العكاريّة، تضامنًا مع اللبنانيين العالقين في قبرص، حضره عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني ومخاتير البلدة: زاهر الكسار، علي الرشيدي، محمود عباس، محمد طالب وحسن بركات وحشد من الأهالي والفاعليات.

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وقال المختار كسار: "نحن هنا اليوم لنوصل صوتنا للمعنيين علّهم يساعدوننا في استعادة أولادنا العالقين في قبرص، الدولة التي نكن لها كل الإحترام والتقدير. نطالب النائب وليد البعريني الذي عوّدنا على تذليل همومنا ومشاكلنا إيصال أصواتنا حتى عودة أبنائنا إلينا بسلام".







وقال النّائب البعريني: "من واجبنا أن نقف إلى جانب أهلنا وأن نوصل صرخة كل انسان. تواصلنا مع رّئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي بالأمس وأرسلت لهما لائحة مطولة بالأسماء ليتم المباشرة باستعادة اهلنا العالقين في قبرص".



وطمأن البعريني "الأهالي كافة، نقلاً عن الرّئيس ميقاتي بأن اولادهم سيعودون إلى لبنان"، مؤكدًا أنه سيتابع الموضوع بشتى معطياته وسيكون إلى جانب الأهالي حتى عودة ذويهم من قبرص.