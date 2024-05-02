غارة إسرائيليّة... سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المُستهدف ومعلومات عن وجود إصابات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على بلدة مركبا.

وتوجّهت فرق الإسعاف فوراً إلى المكان المُستهدف، وعُلِمَ عن إصابة شخصين.