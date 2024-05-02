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لبنان

غارة إسرائيليّة... سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المُستهدف ومعلومات عن وجود إصابات

Lebanon 24
02-05-2024 | 05:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على بلدة مركبا.
 
 
وتوجّهت فرق الإسعاف فوراً إلى المكان المُستهدف، وعُلِمَ عن إصابة شخصين.
 
 
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