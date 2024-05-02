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لبنان

مخزومي عزى بوفاة ممثل حاكم ابو ظبي طحنون آل نهيان

Lebanon 24
02-05-2024 | 05:49
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كتب النائب فؤاد مخزومي عبر "اكس": "أتقدم من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومن الشعب الإماراتي العزيز، بأحر التعازي وأصدق المواساة بوفاة ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة العين المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وأسأل الله أن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم الأسرة الحاكمة وأهله وذويه الصبر والسلوان".
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