كلاس: نقدر جهود الرئيس ميقاتي وموقفي رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي

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عبر وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس عن تقديره "جهود دولة الرئيس نجيب ميقاتي وموقف رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي من قضية معالجة النزوح السوري إلى لبنان". و اعتبر في تصريح، أن "الجهود المشكورة التي تبحث اليوم في بيروت، هي المدخل الصحيح إلى معالجة وقائية للأزمة التي بدأت تشكل خطرا وجوديا على لبنان". وأكد أن "الإجماع اللبناني حول خطورة هذه القضية يجب ان يشكل نقطة انطلاق لإيجاد حلول لكل المشاكل التي يعاني منها البلد وبالاخص مسألة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ، التزاما باكتمال عقد المؤسسات الدستورية".