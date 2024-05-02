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لبنان

كركي: تكليف مكتب تبنين بمهام قبض الإشتراكات للمؤسسات والسائقين العموميين

Lebanon 24
02-05-2024 | 06:05
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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "نهاية العام الماضي، ونظرا للأحداث الأمنية التي تجري في جنوب لبنان والتي دفعت القاطنين هناك إلى النزوح قسرا من بلداتهم، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 939 بتاريخ 27/12/2023، قضى بموجبه تكليف مكتب تبنين بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصة (مختارين، أطباء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين).
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وحيث أن الأوضاع ما زالت غير مستقرة، وسعيا منه لتسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل، أصدر المدير العام قرارا  بتاريخ 2/5/2024 حمل الرقم 279 قضى بموجبه توسيع مهام مكتب تبنين وتكليفه بمهام قبض اشتراكات المؤسسات والسائقين العموميين وباعة الصحف والمجلات ضمن المناطق الجغرافية التالية: تبنين - خربة سلم - شقرا -  الغندورية - كفردونين - برج قلاويه - دير انطار - صربين - قرون - ياطر - برعشيت - رشاف - صفد البطيخ - قلاويه - حداثا - جميجمة - السلطانية - عيتا الجبل - كفرا - حاريص - وذلك إضافةً إلى باقي الفئات الخاصة الأطباء، المختارين، المضمونين الاختياريين، المضمونين المتقاعدين وذلك اعتبارا من 15/5/2024. كما طلب إلى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافة القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار".
 
أضاف البيان: "هذه الخطوة، تأتي ضمن سياق المسار التصحيحي الذي ينتهجه الدكتور كركي  والتزامه باتخاذ كافة  التدابير والإجراءات التي من شأنها إعادة انتظام العمل في الصندوق والتخفيف عن المضمونين وأصحاب العمل الأعباء المادية وبخاصة أكلاف النقل والإنتقال  في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة وزيادات التأخير التي تترتب على المؤسسات جراء عدم تسديدهم الإشتراكات في مواعيدها المحددة نظاميا".  
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