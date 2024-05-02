Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: ديناميات ثلاثة للإنقاذ... وللتعالي عن الحسابات الضيقة!

Lebanon 24
02-05-2024 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1194568-638502523575285445.jpg
Doc-P-1194568-638502523575285445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دون ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "إن الإعتداء على السيادة إمعان في الانقلاب على الدستور. هكذا ينحر العقد الاجتماعي الناظم لعلاقة اللبنانيين ببعضهم في عيشٍ مشترك سوي وشراكة في الحكم، ينحازان للخير العام".
Advertisement
وأضاف:"أن إستعادة الدولَة مسار نضالي تراكمي لا بد من أن ينخرط فيه سياديات وسياديون، إصلاحيات وإصلاحيون، بعيدا عن الانزلاقِ في حسابات ضيقة".
ولفت إلى "أن اللّحظة تاريخية والتعالي عن كل شخصانية، وسياسوية، مؤسس في ما يرنو إليه الشعب اللبناني من إنقاذ".
وانتهى الملتقى إلى التأكيد "أن التقاطع بين الدينامية الوطنية، والدينامية الاغترابية، والدينامية الديبلوماسية يحتاجه وطن الرسالة. حمى الله لبنان".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللبنانيّة ونشر إلى جانبها صورة مركبة توسط فيها العلم اللبناني شعارات الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وخريطة انتشار اللبنانيين في العالم بطريقة اوحت بأن "تقاطع الديناميات الوطنية والاغترابية والديبلوماسية ينقذ لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:15 | 2024-05-02
12:05 | 2024-05-02
12:00 | 2024-05-02
11:29 | 2024-05-02
11:20 | 2024-05-02
11:18 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24