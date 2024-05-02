تصادم بين سيارتين.. حادث سير مروّع على أوتوستراد الكرنتينا هل من إصابات؟

أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" عن تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الدورة، ما تسبب بزحمة سير خانقة.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.