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لبنان

تصادم بين سيارتين.. حادث سير مروّع على أوتوستراد الكرنتينا هل من إصابات؟

Lebanon 24
02-05-2024 | 06:16
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أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" عن تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الدورة، ما تسبب بزحمة سير خانقة. 
 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. 
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