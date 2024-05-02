إلى طلاب الجنوب... هذا الخبر يهمّكم جدّاً

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات جوني القرم، البيان التالي:

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بهدف تخفيف العبء المادي عن كاهل الطلاب في القرى الحدودية في جنوب لبنان في ظل الظروف الامنية الراهنة والتي دفعت عدداً من المدارس الرسمية الى الاقفال القسري، اصدر وزير الاتصالات المهندس جوني القرم قراراً يقضي بإنشاء شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" باقة انترنت لاستخدامها من قبل طلاب الجنوب وذلك بغية تسهيل وتفعيل التدريس عن بعد (online).وتحتوي الباقة على 20GB انترنت مجانية، يمكن استعمالها عبر ال MSteam حصراً، لتمكّن الطلاب من مواصلة دروسهم واستخدامها اثناء التعلّم عن بعد، في ظل الظروف الصعبة.