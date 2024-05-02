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لبنان

السفارة الايرانية في بيروت: من الأجدى تغيير اسم الكونغرس الأميركي

Lebanon 24
02-05-2024 | 06:49
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كتبت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان على منصة إكس: "يبدو أنه من الأجدى تغيير اسم الكونغرس الأميركي ليصبح "الكنيست" الأميركي!

خنق أصوات الأميركيين المتضامنين مع غزة وإصدار مشاريع قوانين تغطي قمعهم.. إقرار حُزم مساعدات عسكرية ومالية متعددة لإسرائيل من حساب الشعب الأميركي ودافعي الضرائب.. تهديد المنظمات الدولية إن فكرت بإدانة مسؤوليين اسرائيليين بجرائم حرب.. وغير ذلك الكثير من الخدمات التي يقدمها الكونغرس الأميركي بـ"إخلاص" لصالح هذا الكيان".
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