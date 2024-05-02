سقلاوي للعاملين في "الريجي" بمناسبة الأول من أيار: التحريض المذهبي يدمّر المؤسسة

أقامت ادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، جريا على عادتها، احتفالا بمناسبة عيد العمال، في حضور رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي وعضوَي لجنة الادارة المهندس جورج حبيقة والدكتور عصام سلمان ورئيس نقابة موظفي وعمال "الريجي" وجميع العاملين في الفبركة.

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وأشار سقلاوي في كلمة ألقاها إلى أن "عيد العمال فرصة للاحتفال مع العاملين في المؤسسة بكل الإنجازات التي حققوها لها في ظل كل التحديات، وفرصة للتنويه بعملهم وعطائهم".

ووجه تحية شكر إلى "كلّ واحد" من العاملين "يأتي من منطقة قريبة او بعيدة، ويترك عائلته ليستحق لقمة عيشه، ويعطي من قلبه لهذه المؤسسة ويحافظ على مواردها".

وقال متوجهاً إلى العاملين: "شكرا من قلبي على كل قطرة عرق وجهد تبذلونه لنحافظ على الإنتاجية".

وأضاف: "كما نلاحظ الموظف المنتمي والحريص الذي يعطي ويقدّر ما تفعله الإدارة من أجله، نلاحظ أيضاً من يستخف بعمله ودوامه ورؤسائه، ومن يفعل ذلك سيحاسب".

وتابع مخاطباً العاملين: "في الوضع الحساس الذي يشهده لبنان، انتماؤكم للمؤسسة هو الركيزة الأساسية بالدرجة الأولى، فكونوا عابرين لطوائفكم ومذاهبكم ولتكن عبرة الحرب اللبنانية حاضرة في أذهانكم"، مشدّداً على أن "التحريض المذهبي والطائفي والكلام في السياسة أمور لا تتسبب إلا بالدمار للمؤسسة".

وقال: "قناعتكم ملككم لكنها لا تعطيكم الحق في جرح قناعات الآخرين. أنتم في مواقعكم تشكلون عصباً أساسياً من المؤسسة وبالتالي عليكم جميعاً الحفاظ على سمعتها وعلى مسلكيتكم التي تترجم مسلكية المؤسسة".

وختم قائلاً: نحن أهل الريجي لا مكان للإحباط في قاموسنا، فنحن كشجرة الأرز جذورنا ضاربة في أعماق الأرض وأغصاننا تعانق السماء، ونحن كصوان جبل عامل وصخر بحر صور".

ووجه سقلاوي تحية الى مزارعي التبغ الصامدين في القرى التي تتعرض للقصف اليومي.