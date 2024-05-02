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لبنان

اجتماع لميقاتي مع وزيري الدفاع والخارجية في السرايا

Lebanon 24
02-05-2024 | 07:21
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزيري الدفاع الوطني موريس سليم والخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد ظهر اليوم في السرايا تم خلاله البحث في التطورات الراهنة والعمل الحكومي.
 
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لبنان

نجيب ميقاتي

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عبدالله بو حبيب

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