اجتماع لميقاتي مع وزيري الدفاع والخارجية في السرايا

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزيري الدفاع الوطني موريس سليم والخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد ظهر اليوم في السرايا تم خلاله البحث في التطورات الراهنة والعمل الحكومي.

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