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لبنان

الى ما بعد الاعياد... "نقابة عمال كهرباء لبنان" تلوّح بالاضراب

Lebanon 24
02-05-2024 | 07:12
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عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً طارئاً اليوم، حيث تم تداول المقررات التي صدرت عن جلسة مجلس الادارة نهار الثلاثاء الفائت تاريخ 30/4/2024 والمتعلقة بالعمال والمستخدمين.
واعلنت في بيان انه"تمت الموافقة على تنفيذ عقد التأمين المبرم بين المؤسسة وشركة التأمين التي رست عليها المناقصة وذلك بعد المماطلة بحجج واهية دامت اربعة اشهر، شاكرين الجميع.
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وفي ما يتعلق بمستحقات العمال، علمنا انه تمّ ترحيل القرار بسبب تدخل احد كبار المستشارين في حكومة تصريف الاعمال، وبحجة "غيرته على الادارة لعدم اتخاذ قرار خاطئ"، مما يثير تساؤلات عدة محرجة تؤدي الى اتخاذ خطوات تصعيدية تصل الى الاضراب، تم تأجيل البت بهذا الخطوات الى جلسة نهار الثلاثاء القادم في 7/5/2024 وذلك لمناسبة حلول عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية ، اعاده الله على البلاد والعباد بظروف افضل".

 
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