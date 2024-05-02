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لبنان

طلب عاجل من المواطنين: توخوا الحذر

Lebanon 24
02-05-2024 | 07:21
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طلبت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب اعمال صيانة واشغال في المحلة. 
 
 
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العدلية

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