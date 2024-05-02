Advertisement

لبنان

اعتصام لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية امام وزارة الداخلية احتجاجا على اقفالها

Lebanon 24
02-05-2024 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1194598-638502570098917136.png
Doc-P-1194598-638502570098917136.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية اعتصاما تحذيريا امام وزارة الداخلية والبلديات، وقطعوا الطريق احتجاجا على "استمرار المماطلة واللامبالاة بمصير هذا القطاع وعماله بعد مرور سنتين على إيقاف العمل في المعاينة الميكانيكية ولرفع الصوت لإعادة العمل إلى هذا القطاع.
Advertisement
وأشار المعتصمون إلى انه "على الرغم من كل الوعود، لم نعد إلى عملنا وما زلنا من دون اي مورد او راتب"، وأسفوا "للحالة التي وصلت اليها مراكز المعاينة الميكانيكيّة المتروكة إلى مصيرها، حيث النهب والتخريب فيها أدى إلى خسائر بملايين الدولارات، فمن سيدفع الفاتورة، اليس نحن والمواطن؟"، مستغربين "الحال التي وصل اليها هذا القطاع، ولماذا هو متروك؟، فلو اتخذت الإجراءات السليمة منذ سنة او اشهر لما وصل الوضع إلى ما هو عليه، حيث يسود النهب والخسائر في المعدات والأبنية، فمن المسؤول عما وصلنا اليه؟".
وختموا مطالبين وزير الداخلية بـ"إعادة العمل فورا إلى مراكز المعاينة من اجل الموظفين والسلامة العامة، وإذا لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة وتضع يدها على هذا القطاع، فهو ذاهب إلى الزوال".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:23 | 2024-05-02
12:15 | 2024-05-02
12:05 | 2024-05-02
12:00 | 2024-05-02
11:29 | 2024-05-02
11:20 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24