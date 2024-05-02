Advertisement

لبنان

برّي تسلم من وفد ديوان المحاسبة تقريرا عن أزمة الطوابع الاميرية والحلول

Lebanon 24
02-05-2024 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1194601-638502572758826970.jpeg
Doc-P-1194601-638502572758826970.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من ديوان المحاسبة، ضم: رئيس الديوان القاضي محمد بدران، رئيسة الغرفة القاضية نيللي ابي يونس، والمستشارين  رانيا اللقيس، نجوى خوري والمراقب ريما بزي.
Advertisement
وسلم الوفد بري  تقريرا عن أزمة الطوابع الاميرية أسبابها والحلول لها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:23 | 2024-05-02
12:15 | 2024-05-02
12:05 | 2024-05-02
12:00 | 2024-05-02
11:29 | 2024-05-02
11:20 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24