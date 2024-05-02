برّي تسلم من وفد ديوان المحاسبة تقريرا عن أزمة الطوابع الاميرية والحلول

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من ديوان المحاسبة، ضم: رئيس الديوان القاضي محمد بدران، رئيسة الغرفة القاضية نيللي ابي يونس، والمستشارين رانيا اللقيس، نجوى خوري والمراقب ريما بزي.وسلم الوفد بري تقريرا عن أزمة الطوابع الاميرية أسبابها والحلول لها.