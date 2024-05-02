Advertisement

لبنان

هذا ما تبلغه الأبيض بشأن التغطية الصحية للنازحين السوريين

Lebanon 24
02-05-2024 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1194612-638502584854601505.png
Doc-P-1194612-638502584854601505.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل وزير الصحة العامة  في حكومة تصريف الاعمالالدكتور فراس الابيض وفدا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المفوضية في لبنان ايفو فرايسن Ivo Freijsen الذي أبلغه عن تقليص حاد في ميزانية المفوضية بما فيها الميزانية المخصصة للصحة تحت وطأة الأزمات العالمية المتتالية في السنوات الأخيرة.
Advertisement
وبموجب ذلك ستتدنى سقوف التغطية الصحية للنازحين السوريين المسجلين على لوائح المفوضية إلى النصف.
وقد أبدى الوزير الأبيض" أسفه لهذا القرار الذي يأتي في توقيت صعب نظرا للمرحلة المالية الدقيقة التي يمر فيها لبنان، الأمر الذي سينعكس سلبا على إمكانية حصول النازحين السوريين على الخدمات وتاليا على المؤشرات الصحية". 
واستغرب " تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته الانسانية حيث كانت نسبة تحمل لبنان عبء النزوح، منذ بدء أحداث سوريا، أكبر بكثير من المجتمع الدولي، ويطلب منه اليوم تقديم المزيد رغم انه ينوء تحت اعباء أزمة مالية غير مسبوقة". 
وشدد على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وتنفيذ وعوده والاتفاقيات الدولية ذات الصلة"، لافتًا إلى "أولوية إيجاد حل جذري لأزمة النازحين بتأمين عودتهم الكريمة إلى بلدهم".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:23 | 2024-05-02
12:15 | 2024-05-02
12:05 | 2024-05-02
12:00 | 2024-05-02
11:29 | 2024-05-02
11:20 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24