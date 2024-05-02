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لبنان

بري للرئيس القبرصي وفونديرلاين: لبنان لا يريد الحرب ومتمسك بالـ1701

Lebanon 24
02-05-2024 | 08:09
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس والوفد المرافق لهما، في حضور وزير الخارجية القبرصي كوستنيانوس كومبوس، سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا تيودوسيو، سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، سفير لبنان لدى بلجيكا فادي الحاج علي والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان.
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وتم في خلال اللقاء الذي استمر زهاء ساعة، عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة وأزمة النازحين السوريين وتداعياتها.
 
وشكر بري لأوروبا "مساهمتها ومشاركتها في إطار قوات "اليونيفيل" في البر والبحر مقدرا لرئيسة المفوضية الاوروبية أرسولا فاندر لاين ولرئيس جمهورية قبرص زيارتهما العملية التي تتسم بأهمية كبرى في هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة"، مشددا أمام ضيفيه "أن لبنان لا يريد الحرب وهو منذ لحظة بدء العدوان عليه لا يزال ملتزما بقواعد الإشتباك التي تتمادى إسرائيل بخرقها مستهدفة عمق لبنان وقراه وبلداته الحدودية الجنوبية وهي (أي اسرائيل) لم توفر في عدوانها المدنيين والاعلاميين والمساحات الزراعية وسيارات الاسعاف مستخدمة أسلحة محرمة دوليا".
 
وأكد الرئيس بري "ان لبنان في إنتظار نجاح المساعي الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة والذي حتما سينعكس على لبنان والمنطقة وسيكون عندها جاهزا لمتابعة المباحثات حول تطبيق القرار الأممي رقم 1701، الذي كان لبنان ولا يزال ملتزما ومتمسكا به".
 
وأثار رئيس المجلس أيضا أهمية دور "الأونروا"، مطالبا الدول التي أوقفت تمويلها للمنظمة "بإعادة النظر في قرارها نظرا لأهمية الدور الذي تؤديه تجاه اللاجئين الفلسطينيين".
 
وعن النازحين السوريين، إعتبر الرئيس بري "ان اللقاء اليوم كان عمليا بإمتياز"، مقترحا "تشكيل لجنة بين لبنان والإتحاد الاوروبي لمتابعة الزيارة والإجتماعات التي واكبتها".
وقد لاقى الإقتراح ترحيبا من رئيسة المفوضية الاوروبية.
 
وجدد رئيس المجلس التأكيد على "أهمية التواصل من سائر الأطراف المعنية بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية التي بات حضورها على معظم أراضيها".
 
وكان قد أقيم لرئيسة المفوضية الاوروبية والرئيس القبرصي لدى وصولهما الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مراسم إستقبال رسمية، حيث استقبلهما الرئيس بري عند مدخل المقر واستعرضا ثلة من عناصر قوى الامن الداخلي.
 
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