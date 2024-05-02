آخر خبر عن قضيّة "التيك توكر" الموقوف... ما جديد التحقيقات؟

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في جديد قضيّة عصابة إغتصاب الأطفال، أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنه تمّ توقيف شخص إضافي في الجنوب، ما يرفع عدد الموقوفين إلى 7.كذلك، تم إغلاق صفحة أحد الموقوفين المؤثرين والأساسيين في القضية على موقع "TikTok".وأضافت المعلومات أنّه سيُصار إلى إستكمال إغلاق صفحات أخرى لمؤثرين مرتبطين بالقضية.