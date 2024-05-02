زيلينسكي: روسيا قصفت أوكرانيا بمئات الصواريخ وآلاف القنابل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا استخدمت أكثر من 300 صاروخ ونحو 300 طائرة مسيرة وما يزيد على 3200 قنبلة موجهة في هجمات أبريل على أوكرانيا.



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وتابع "لقد تم إنقاذ حياة الآلاف من شعبنا بفضل مساعدة القادة والدول التي دعمت بالفعل درعنا الجوي والتي تمارس بالفعل ضغط العقوبات ضد آلة الحرب الروسية". وأضاف زيلينسكي قائلا "إن مدننا ومجتمعاتنا من منطقة سومي إلى منطقة أوديسا ومنطقة دنيبروبتروفسك ومنطقة خاركيف ومنطقة دونيتسك وميكولاييف وخيرسون تعاني من هذا الإرهاب المتعمد والخسيس كل يوم وليلة".وتابع "لقد تم إنقاذ حياة الآلاف من شعبنا بفضل مساعدة القادة والدول التي دعمت بالفعل درعنا الجوي والتي تمارس بالفعل ضغط العقوبات ضد آلة الحرب الروسية".

وأضاف زيلينسكي في منشور على تطبيق تلغرام "القوة وحدها بإمكانها ردع هذا الإرهاب، قوة شعبنا، قوة الوحدة العالمية، قوة الضغط على روسيا، قوة أنظمة الدفاع الجوي المقدمة لأوكرانيا، قوة جنودنا المتمسكين بمواقعهم على الجبهة".





في نفس السياق، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن الضربات الروسية دمرت نصف قطاع إنتاج الطاقة في أوكرانيا.

وأكد كوليبا أن الصواريخ الباليستية الروسية هي البلاء الحقيقي في هذه الحرب، وأضاف أنها استخدمت في الآونة الأخيرة بشكل رئيسي لتدمير قطاع الطاقة في البلاد.

وكثفت روسيا في ربيع العام الجاري ضرباتها على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في أوكرانيا، بينما كانت كييف تنتظر مساعدة إضافية من حلفائها وسط ضعف دفاعاتها الجوية. وتقول موسكو إنها تقصف الأهداف العسكرية المشروعة فقط. (سكاي نيوز)