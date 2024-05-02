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لبنان

جعجع استقبل بخاري ومحور البحث التطورات لبنانيا واقليميا

Lebanon 24
02-05-2024 | 08:49
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي وعضو الهيئة التنفيذية في الحزب جوزيف جبيلي.  
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وتم البحث في الاجتماع ،الذي استمر أكثر من ساعة ونصف ساعة في التطورات السياسية على الصعيدين اللبناني والاقليمي، ولا سيما الملف الرئاسي واجتماعات اللجنة الخماسية، فضلا عن أهمية تطبيق القرار الدولي 1701 وضبط الحدود ناهيك عن المستجدات في الجنوب اللبناني.
وقدم السفير بخاري  لجعجع عباءة سعودية مطرّزة.
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