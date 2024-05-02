نبيل نقولا لجبران باسيل: انزل عن عرشك

وجه النائب السابق نبيل نقولا رسالة إلى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، جاء فيها:

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"كنت قد اخذت على نفسي ألا ادخل بسجالات عقيمة بما خص "التيار الوطني الحر" صنيعة فخامة الرئيس ميشال عون الذي احترم وأجل، ولكن ما صدر على لسانك وما كتب في جريدة "نداء الوطن" من مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" ارى نفسي مضطرا لتصويب الأمور حتى لا يعلق في رؤوس بعض الناس مغالطات تسيء إلى مناضلين في التيار الوطني وحتى لا يذهب نضالهم في الهواء._١ انت قلت من توسخت يداه خرج من التيار.لا معاليك نبيل نقولا شطب من التيار وبأمر شخصي منك ليس لأنه توسخت يداه.اتحدى أيا كان ومهما علا شأنه ورتبته أن يقول بأن نبيل نقولا توسخت يداه بأي عملية فساد مالية أو سياسية.لقد شيع بأنني قبضت أموالا من السيد سركيس سركيس كي انسحب من السباق فأنتظرت جوابا من التيار يكذب الخبر لكن لا جواب. إذا كان هناك من قبض عليكم التشهير به وإلا تكونوا شركاء الإشاعات.٢-أما بالنسبة لإتهام كل من خرج من التيار هو قليل الوفاء.بالله عليك يا معالي الوزير أين كنت قليل الوفاء ؟ إذا كنت تقصد النيابة أقول لك وبالفم الملٱن بأنني لم أكن لاهثا وراءها وباستطاعتك أن تسأل فخامة الرئيس عن كل الملابسات في ذلك الوقت.أنا كنت صديقا ومؤمنا بطروحات ومبادئ العماد عون قبل النيابة وخلالها وبعدها كما كنت صديقا وفيا للعائلة(راجع الأرشيف من فرنسا إلى ما بعد بعد الرئاسة).أرجوك يا معالي الوزير الا تدع الغرور والشعور بالعظمة أن يفقدك التواضع وعدم عرفان الجميل لمن كانوا جانب الجنرال.إنزل عن العرش الذي وصلت إليه بفضل كل المناضلين واللائحة تطول.نبيل نقولا وٱخرين بعيدين كل البعد عن الفساد وقلة الوفاء.نصيحتي لك تواضع.صدق من قال لسانك حصانك إن خنته خانك".