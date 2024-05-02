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لبنان

إعلام إسرائيلي يتناول الوضع قرب الحدود مع لبنان: "من يبقى على قيد الحياة بسبب قرار "حزب الله"

Lebanon 24
02-05-2024 | 09:07
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ قناة "كان" الإسرائيلية قالت إنّ "مَن يبقى على قيد الحياة في شمال فلسطين المحتلة، فهو بسبب قرار "حزب الله" الذي يُراقب طوال الوقت كلّ حركة على الحدود".

وفي تقرير بشأن الوضع في شمال فلسطين المحتلة، قال مراسل القناة روبي همرشلاغ: "ثمة ضرر كبير في المطلة، في الواقع، فقط عندما تكون هناك يمكنك أن تفهم إلى أيّ مدى أنتَ مكشوف".
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وأشار المراسل إلى أن مكان وجوده هو على مسافة عدّة أمتار من الانكشاف لقرية موجودة غرب مستوطنة المطلّة، وإذا تراجع 5 أمتار إلى الوراء ينكشف على قرية أخرى موجودة شمالي شرقي المستوطنة.

وأضاف المراسل أنّ المستوطنة كلّها تحت إشراف حزب الله، وتتلقّى صواريخ كثيرة في الأيّام الماضية، مؤكداً "الأضرار ثقيلة جداً كما يمكن أن نرى".

وأضاف مراسل القناة الإسرائيلية "نفس وجودي هنا لأقدّم تقريراً، هو لأنّ حزب الله قرّر عدم قتلي، هذا هو الواقع اليومي في الشمال، مَن يبقى على قيد الحياة فهذا بسبب قرار حزب الله الّذي يراقب طوال الوقت كلّ حركة على الحدود الشمالية". (الميادين)
 
 
 
 
 
 

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