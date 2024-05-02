قصف مدفعي إسرائيليّ عنيف على كفرحمام

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القصف المدفعي الإسرائيليّ استهدف الأحياء السكنيّة لبلدة كفرحمام.

وأضافت أنّ القصف طاول مزرعة للمواشي أيضاً.

إلى ذلك، نجا الفتى مالك وشقيقه شادي خليفة، بعد سقوط قذائف بقربهما.