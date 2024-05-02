شيخ العقل عرض مع خير الدين لشؤون الطائفة والتقى زوارا

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الوزير السابق مروان خير الدين، شاكرا زيارته التكريمية الاخيرة لوالده رئيس "مؤسسة التراث الدرزي" رجل الاعمال الشيخ سليم خير الدين في دارته في بيروت، ناقلا له "تقدير والده والعائلة لدوره الروحي والوطني العام والجامع على مستوى الطائفة"، في حضور عدد من أعضاء المجلس المذهبي والمسؤولين في المجلس ومشيخة العقل.

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وتميز اللقاء بالودّ والتشاور بشأن العديد من الأفكار المطروحة للنهوض بالطائفة ومؤسساتها واستثمار أوقافها ورعاية الاسرة وتعزيز الثقافة التوحيدية وغيرها من المواضيع الوطنية والعامة.

كما استقبل الشيخ أبي المنى وفدا، ضم، الدكتور أنطوان مسرّة والدكتورة مفيدة عابد والسيدة مي أبو صالح. واستقبل الشيخ بلال محمد دلال. والدكتور فارس زيتون.





وكان شيخ العقل التقى في دارته في شانيه، وفداً طالبيا من جامعة سيدة اللويزة بإشراف الدكتور زياد فهد، في إطار زيارة ثقافية إلى منطقة الشوف، للاطلاع على التنوع والتعايش الديني والثقافي ضمن مادة ديانات العالم، حيث استمع الطلاب الى شرح تناول أبرز المعتقدات والمظاهر الثقافية والروحية لدى طائفة الموحدين الدروز، بالإضافة إلى دورها في تأكيد رسالة الأخوّة وأهمية التعايش مع الآخر واحترام الدين، الذي اعتبره سماحة الشيخ "أساس بناء مستقبل واعد لكل المواطنين"، وقدّر الوفد لسماحته جهوده المبذولة في هذا الصدد. بدوره شكر الدكتور فهد والطلاب سماحة شيخ العقل على الاستقبال وترحيبه الحار والضيافة الكريمة. ثم زار الوفد مقام الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي في عبيه، للتعرف على أهمية المقام التاريخية والدينية قبل أن يزور بلدة دير القمر.

كما استقبل الكاتبة والصحافية الإيطالية إيلينا باسكويني التي تعد كتابا حول لبنان، ترافقها الإعلامية فاطمة جمعة.







وزار شيخ العقل على رأس وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي مدينة عاليه، مقدما التعازي بشقيقة الشيخ الجليل ابو مسعود هاني جابر شهيب الشيخة ام سلمان نهاد شهيب ارملة الراحل الشيخ ابو سلمان نسيب شهيب، وبالأستاذ نسيب الداوود في قاعة الرسالة الاجتماعية.





من جهة ثانية، أوفد الشيخ ابي المنى عدداً من ممثليه للقاء وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع، ضم، رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج وعضو المجلس المستشار الشيخ لشؤون التواصل والعلاقات العامة الشيخ فادي العطار، اللذين نقلا إلى الوزير المرتضى "رسالة تقدير واحترام من سماحة شيخ العقل، وكانت مناسبة تم خلالها البحث في بعض الشؤون الثقافية، والدعوة التي وجهها وزير الثقافة لشيخ العقل لزيارة مدينة طرابلس، في إطار الفعاليات التي تقام في عاصمة الشمال، والتي تم إعلانها عاصمة الثقافة العربية للعام 2024.



كذلك كلّف عضو مجلس الإدارة في المجلس المذهبي الأستاذ ناجي صعب بمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية في مدرسة القديس غريغوريوس. وعضو المجلس الشيخ سامي عبد الخالق تمثيله والقاء كلمته في حفل الاطلاق الرسمي لبرنامج "منظمة مالطا لبنان الزراعي-الإنساني" في جامعة ESA في كليمنصو. وعضو المجلس النقابي أكرم عربي لتقديم التعزية بزياد فنيش في كنيسة الروم الارثوذكس-الاشرفية. المستشارين الشيخ دانيال سعيد لتمثيله في مؤتمر "تمكين الاسرة" في جامعة المعارف - بيروت. الشيخ الدكتور رمزي سري الدين لتمثيله في المؤتمر التربوي للجامعة الحديثة الإدارة والعلوم - الاونيسكو. والشيخ عامر زين الدين لتمثيله في لقاء "جسور الحوار" في مدرسة يسوع ومريم الربوة - قرنة شهوان، حول "وثيقة الاخوّة الإنسانية".



