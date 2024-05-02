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لبنان

وزير الاقتصاد التقى وفد سلطنة عمان: فرصة للتشاور ومد جسور التعاون

Lebanon 24
02-05-2024 | 09:52
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التقى وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، بوفد سلطنة عمان المشارك في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي استضافته دولة قطر في 30 من نيسان في الدوحة بكل من: الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، والسيد عمار بن عبدالله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر. 
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وكانت فرصة للتشاور ومد جسور التعاون البنّاء بين البلدين لا سيما الدور العماني "الذي لطالما كان فعالاً في التوصل لمبادرات حل المعضلات والمشاكل العالقة ولحلول بين البلدان المحيطة والاقليمية".
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