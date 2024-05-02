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لبنان

وفاة شخص في سمار جبيل... تعرّض لحادث سير مروّع

Lebanon 24
02-05-2024 | 10:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب ن.ي.ط، بعدما انقلب "البيك اب" الذي كان يقوده في بلدة سمار جبيل.
 
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